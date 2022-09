Po hudi bolezni umrla znana novinarka

Po dolgi in hudi bolezni je umrla znana reška novinarka in radijska voditeljica Nikolina Deranja. Novico je objavil Radio Rijeka, kjer je Nikolina delala vrsto let.

»V 51. letu starosti je po dolgi in hudi bolezni umrla naša sodelavka Nikolina Deranja, novinarka, voditeljica in producentka. Od sredine 90-ih je eden najbolj prepoznavnih glasov Radia Rijeka. Spominjamo se veselih in zanimivih izdaj oddaje Glej, kaj je mačka privlekla do vrat. Njena »Fizična privlačnost« se v sodelovanju z Zvonimirjem Peranićem že skoraj desetletje ukvarja z različnimi oblikami realnosti skozi vizijo popularne fizike. Še posebej navdušujoče in poslušane pa so bile njene izdaje oddaje Kamo danas, kjer je z vami in nami delila vsakodnevne modrosti in optimizem. S tem optimizmom se je z boleznijo borila do konca. Hvala draga Nina! « piše na straneh Radia Rijeka, poroča Jutarnji.