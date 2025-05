Po grozljivi nesreči se je oglasila priča: »Bruhala sem celo noč. Voznik sploh ni dojel, da je ubil žensko«

Huda prometna nesreča na križišču Ulice Slobode in Velebitske v Splitu, v kateri je umrla kolesarka, je pretresla tamkajšnje prebivalce. Med njimi je tudi ženska, ki je dogodek opazovala s svojega balkona in ga nato opisala za Slobodno Dalmacijo.

Pravi, da po videnem ni mogla spati in da je od šoka celo bruhala. »Od tega prizora sem celo noč bruhala. Voznik in sopotnik sta se le vrtela okoli avtomobila, sprva sploh nista dojela, da sta ubila žensko,« je povedala.

Gre za stanovalko, ki živi neposredno ob križišču. Pravi, da se tam incidenti dogajajo skoraj vsak večer – srečo imajo le, da običajno ni tragičnih posledic.

»Vse sem videla s svojega balkona. Moj otrok se je ravno vračal iz trgovine. Slišalo se je, kot da se ruši hiša, šla sem pogledat in videla avto v zraku. Šok. Grozljivo. Voznik in sopotnik sta delovala zmedeno, šele po nekaj trenutkih sta dojela, kaj se je zgodilo,« pripoveduje.

»Kdo bo otrokom zagotovil varen prihod v šolo? Starši si želimo le, da lahko otroke brez skrbi pošljemo od doma.« FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell

Stanovalci pravijo, da so vsak dan izpostavljeni nevarnostim. »Le noč prej se je zgodil drug trk, po katerem sta se voznika celo fizično spopadla. Pred nekaj dnevi sta se ob 2. uri ponoči zaletela motor in avto, nato pa sta se spet stepla. Skoraj vsak večer se tu nekaj zgodi, na tem delu od Plana B in Kroma do stavbe Sunčani sat,« razlaga.

Skrbi jo predvsem za varnost otrok. »Moji štirje otroci hodijo po tem križišču vsak dan. To ni več normalno. Sin je bil tudi priča nesreči, ko se je BMW zvrnil na streho – čisto podobno kot Tesla zdaj. Odšel je do voznika in mu odprl vrata, da je lahko prišel ven.«

»To je noro. To je grozljivo.«

Stanovalka je povedala, da je že dolgo znano, kako nevarno je to križišče. »Naš ravnatelj Davor Bučević že leta opozarja, da je treba križišče urediti, saj tu hodijo otroci. A nihče ne naredi ničesar. Kdo bo otrokom zagotovil varen prihod v šolo? Starši si želimo le, da lahko otroke brez skrbi pošljemo od doma. Obstajajo hitrostne ovire, kamere za nadzor hitrosti – zakaj se nič ne naredi?«

Kot pravi, se je vse dodatno poslabšalo, odkar je bil na semafor dodan zeleni smerokaz za zavijanje, kar hitrim voznikom služi kot dodatna motivacija, da pospešijo.

Stanovalci pravijo, da so vsak dan izpostavljeni nevarnostim. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell

»Mi smo očitno nepomembni. Otroci so nepomembni. Učitelji so nepomembni. To je katastrofa. Samo v naši stavbi živi več kot 60 ljudi – predstavljajte si, koliko jih vsak dan hodi mimo tega križišča.«

Včerajšnji prizor jo je globoko pretresel. »Otroka sem poslala v trgovino in sem se bala, ali se bo živ vrnil. Ko sem slišala pok, sem bosa in v copatih stekla dol. Strah me je bilo zanj. Kako lahko nekomu pride na misel, da po mestu vozi s tako hitrostjo? Ne razumem. To je nedopustno. Nedolžna ženska je izgubila življenje.«

O svojih opažanjih je še isti dan pisala odgovornim službam in jih pozvala k ukrepanju. Podoben poziv je že pred časom poslal tudi ravnatelj OŠ Bol, vendar se do danes ni spremenilo nič.

»Kot v filmu – a je bila resničnost«

Predsednica mestne četrti Bol, Snježana Šago, je za 24sata povedala, da je bila nesreča »kot filmski prizor«. »Najprej se je zaslišal nenormalen pisk, kot raketa. Potem bum. Udarec. Bila sem doma, v bloku, pred katerim se je vse zgodilo. Najprej sem mislila, da se je zrušil žerjav z bližnjega gradbišča. Ko sem videla, da žerjav stoji, sem stekla na cesto.«

»Prizor je bil kot iz filma, ampak ni bil film – bila je resničnost. Vse se je zgodilo v sekundi. Povedali so mi, da je nesrečnica celo poskušala zbežati. Mislim, da je bila peška, kolo, ki je ležalo na tleh, je bil očitno s postaje za izposojo koles, na katero je priletel avto. Vozilo je tehtalo dve toni. Zgrmelo je nanjo v trenutku. Rekli so mi, da je celo preletelo enega Twinga, ki je čakal na semaforju. Nepredstavljiva tragedija.«

Stanovalci zdaj čakajo, ali bo oblast po tej tragični smrti vendarle ukrepala.