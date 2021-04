Po Georgeu Floydu še Daunte Wright

20

let je bila stara tokratna žrtev.

Le nekaj kilometrov od kraja, kjer je med nasilnim policijskim prijemom maja lani umrl, je ugasnilo še eno temnopolto življenje: usodni strel je vznova pognal belopolti policist, Minneapolis je znova na nogah.Zgodilo naj bi se med rutinsko kontrolo prometa, poročajo tamkajšnji mediji: 20-letnika naj bi ustavili, saj naj bi mu skozi zadnje stransko okno nevarno bingljal osvežilec zraka. Po mnenju mnogih je bil to banalen izgovor, na podlagi katerega naj bi ameriški policisti pogosto ustavljali temnopolte voznike, so zdaj glasni kritiki.Kakor koli že, Daunte je ustavil vozilo, policisti pa naj bi ob pregledu dokumentov ugotovili, da je za mladeničem izdan nalog za aretacijo. Dvajsetletnik je izstopil iz vozila, potem pa naj bi kljub opozorilom spet sedel za volan, ko je eden od mož postave nenadoma ustrelil. Voznika je zadel, a je ta ob paničnih krikih svoje sopotnice, menda partnerice, odpeljal, ustavil pa se je nekaj ulic stran, ko je trčil v drugo vozilo.Strelna rana je bila za mladeniča usodna, v trčenju pa naj bi se lažje poškodovala tudi sopotnica. Še isti dan so v Minneapolisu izbruhnili novi nasilni protesti: več sto udeležencev, ki so glasno nasprotovali policijskemu nasilju, je začelo metati opeke in menda tudi streljati v stavbo tamkajšnje policijske uprave ter avtomobile, razbili naj bi tudi številna izložbena okna bližnjega nakupovalnega središča.Policisti so v protestnike izstrelili več gumijastih nabojev in jih poskušali razgnati s solzivcem, prek družabnih omrežij je k umirjanju razmer pozval tudi župan mesta, ki se s podobnimi vstajami spopada že leto dni, vse odkar je na ulici Minneapolisa umrl Floyd.Sojenje policistu, ki naj bi Floydovo smrt zakrivil z nezakonitim nasilnim prijemom in povzročil zadušitev, poteka že tretji teden.