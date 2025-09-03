Po dolgi bolezni umrl sloviti filmski igralec

Umrl je priljubljeni kanadski televizijski, gledališki in filmski igralec Graham Greene, ki je bil leta 1990 nominiran za oskarja za najboljšo stransko vlogo v epskem vesternu Kevina Costnerja Pleše z volkovi. »Z globoko žalostjo sporočamo, da je mirno umrl nagrajeni legendarni igralec,« je v izjavi za CBS News povedal njegov menedžer Gerry Jordan. Umrl je po dolgi bolezni, star je bil 73 let.

Leta 1952 rojeni Greene je bil staroselski kanadski igralec. Pripadal je indijanskemu plemenu Oneida; rojen je bil v ontarijskem Rezervatu šestih plemen. Živel in odrasel je v Hamiltonu v Ontariu. Sprva je delal kot risar, gradbeni tehnolog, jeklar in zvočni tehnik lokalnih rock skupin, preden je v sedemdesetih letih stopil na gledališke odre. V intervjuju za revijo Playback leta 2012 je igranju v gledališču pripisal odločilne zasluge za kasnejšo uspešno filmsko kariero. »V gledališču se naučiš zgraditi lik. Ko se lotiš filma, tega razkošja nimaš. Vsem igralcem zato priporočam disciplino gledališča,« je dejal. V istem intervjuju je še povedal, da je bil ključni trenutek njegova življenja poroka s Hilary Blackmore, s čimer se je začelo »najboljše obdobje v mojem življenju«.

Kljub hollywoodskemu uspehu je z ženo živel mirno življenje v okolici Toronta in užival v pisanju, gradnji čolnov in igranju golfa. Selitev na jug v Kalifornijo zaradi vlog ga nikoli ni zanimala. »Ni razloga, da bi živel tam. Igralec lahko živi kjer koli, dokler ima telefon in faks ter ve, kje je letališče,« je nekoč dejal. Ko je govoril o upodobitvah severnoameriških staroselcev na velikem platnu, je pripomnil, da bi rad videl svoje ljudstvo še kako drugače kot le stoično, in dodal, da imajo Indijanci odličen smisel za humor.

Njegov filmski preboj se je zgodil leta 1990, ko je v Costnerjevem filmu Pleše z volkovi igral Brcajočega ptiča (angl. Kicking Bird), zdravilca iz plemena Lakota. Nastopil je tudi v neovesternu Srce groma iz leta 1992, ko je ob boku Vala Kilmerja igral plemenskega častnika Walterja Crow Horsa. Mnogi se ga spomnijo tudi iz slavne drame Zelena milja leta 1999, ko je igral Arlena Bitterbucka, ameriškega staroselca, ki v zaporu čaka na smrt, omenimo pa lahko še stranske vloge v filmih Umri pokončno (1995), Maverick (1994), Saga Somraka: Mlada luna (2009) in Wind River (2017). Nastopal je v številnih televizijskih serijah, denimo v Severnih obzorjih, ki so bila priljubljena tudi v naših krajih. Za svoje delo je prejel vrsto nominacij in nagrad, dobil pa je tudi visoko državno odlikovanje red Kanade.