Po devetih grozljivo poklanih študentih ubili še poslovneža, na truplu našli srhljivo sporočilo

Grozljivo sporočilo, puščeno na truplu mafijskega šefa, za katerega se domneva, da ga je ubil kartel, bi lahko zločin povezalo s pokolom devetih mehiških študentov, ki so jim gangsterji odrezali roke.

Uglednega poslovneža Joseja Alfreda Lavariega Canseca, imenovanega Jocha, so našli mrtvega v njegovem avtomobilu v soseski Canta Rana v kraju Barra Copalita na južni obali Mehike, je v nedeljo sporočila policija. Na njegovem telesu je bil v španščini zapis: »To dobiš, če si tat.«

Razkriti pogovori na aplikaciji WhatsApp med skupino študentov, ubitih v San José Miahuatlanu na severu, kažejo, da je bil Jocha v stiku z njimi – kot poročajo lokalni mediji, so izvedli vrsto ropov po ukazu poslovneža.

Mehiška publikacija NVI Noticias trdi, da so bili študentje člani kriminalne združbe Los Zacapoaktlas, ki so se »zapletali z napačno osebo«.

Nekdanji kandidat za župana

Lokalni mediji poročajo, da jih je Jocha, nekdanji kandidat za župana, pripeljal v regijo, da bi »izvajali kriminalne dejavnosti«, preden so »šle stvari narobe, kar je povzročilo konflikt z lokalnimi tolpami«. Ta konec tedna so v prtljažniku zapuščenega avtomobila v San Jose Miahuatlanu odkrili ostanke devetih trupel.

Prvotna poročila mehiških medijev so namigovala, da so bile žrtve študentke, doma iz Tlaxcale, ki so odpotovale na počitnice na plaže Oaxace. Vendar pa je NVI Noticias poročal, da je bila skupina vpletena v kriminalne dejavnosti, pri čemer se je skliceval na policijska poročila, da so na obalo Oaxacana prispeli v začetku februarja in »vzpostavili svoje središče operacij za bančne rope, poslovne kraje in rope«.

Mediji so navajali sporočila, ki naj bi jih dijaki pisali v svoji skupini in v katerih je omenjena Jocha.

»Vredni smo V. in pošljite v Jochi ... pravi, da je na poti ... ne delajte hrupa,« naj bi zapisal eden od študentov.

Državno pravobranilstvo Oaxaca (FGEO) je začelo preiskavo umorov, poroča mondo.rs.