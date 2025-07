Po desetletjih v komi umrl »speči princ«: tragedija, ki je pretresla kraljevo družino

Savdska Arabija žaluje. Umrl je princ Alwaleed bin Khaled bin Talal, ki so ga zaradi dolgotrajnega vegetativnega stanja pogosto imenovali kar »Speči princ«. Star je bil komaj 36 let, ko se je v soboto, po skoraj dveh desetletjih v komi, poslovil od tega sveta.

Njegovo življenje je doletel tragičen preobrat leta 2005, ko je kot 15-letni študent obiskoval vojaško akademijo v Veliki Britaniji. Tam je doživel hudo prometno nesrečo, ki mu je povzročila hude poškodbe možganov in notranje krvavitve. Padel je v globoko komo, iz katere se nikoli ni prebudil.

Življenje na aparatih in upanje, ki ni umrlo

Po nesreči so ga prepeljali v Medicinski center kralja Abdulaziza v Rijadu, kjer so ga skoraj dve desetletji vzdrževali pri življenju z medicinsko opremo. Čeprav je pokazal občasne minimalne znake odzivanja – kot je na primer gibanje prstov – do pravega prebujenja ni nikoli prišlo. Kljub posvetovanjem in zdravljenju s strokovnjaki iz ZDA in Španije ni bilo napredka.

Rodil se je aprila 1990 kot najstarejši sin princa Khaleda bin Talala in nečak znanega milijarderja in poslovneža, princa Alwaleeda bin Talala.

Njegov oče, princ Khaled bin Talal, ni nikoli izgubil upanja. Večkrat je zavrnil možnost, da bi sina odklopili z naprav, ter ob tem vztrajno poudarjal: »Samo Bog določa, kdaj je čas za slovo.«

Ganljivo slovo kraljeve družine

Ob smrti spečega princa se je oglasil tudi Globalni svet imamov, ki je izrazil globoko sožalje prestolonasledniku Mohammedu bin Salmanu in celotni kraljevi družini. »Princ Alwaleed je umrl po dolgi, skoraj dvajsetletni bitki, ki se je začela po tragični nesreči. Naj mu bo Bog milostljiv,« so zapisali.

Njegov oče je ob novici sporočil: »Z vero v Božjo voljo in z veliko bolečino v srcu objokujemo smrt našega ljubljenega sina. Naj mu Bog podari svoj usmiljeni mir.«