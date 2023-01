Po desetih letih sta končno dobila otroka: le nekaj ur po porodu so dojenčico poslali na pot, s katere se ni vrnila živa

Dejanu (29) in Jovani Jevremović (27) iz Mačvarnsko Prinoviča je umrl dojenček. Je bila storjena napaka? To bo skušala ugotoviti notranja komisija Splošne bolnišnice Dr. Laza K. Lazarevića in inšpekcija ministrstva za zdravje.

Rok, ko bodo znane ugotovitve, ni postavljen, so pa rekli, da bodo svoje delo opravili po hitrem postopku.

Oče Dejan je razočaran nad odzivom bolnišnice: »Zapisali so, da je bilo pri dojenju, osem ur po porodu, ugotovljeno, da otrok težko diha. Zato ga je zdravnik poslal na kliniko Tiršova. Soproga medtem ni imela stika z našim otrokom, niti takrat, ko so ga poslali v Beograd, kar vedo tudi ženske, ki so bile z njo v sobi.«

En dogodek, dve zgodbi

Iz bolnišnici pišejo, tako Blic, da otrok med porodom ni bil v bolečinah, niti je bil kakorkoli ogrožen, niti je doživel kakšno travmo, medtem pa oče trdi, da sta se tako njegova žena in tako otrok med porodom precej namučila. Otrok je denimo med porodom izločil mekonij, v odpustnici, ko so dojenčka poslali na kliniko Tiršova, pa piše, da so mu iz dihalnih poti aspirirali veliko količino zelene vsebine.

Oče sprašuje, kako je mogoče, da nihče osem ur ni slišal šuma pri dihanju, če je bil otrok večkrat pregledan: »Želite reči, da se je dojenček napil plodovnice osem ur po porodu?« To je spraševal odgovorne v porodnišnici v Šavbcu in jih obtožil, da niso pravočasno reagirali, zaradi česar je dojenček preminil.

Pot brez povratka

Jovana je dojenčka rodila 10. januarja. Porod so skušali izpeljati po naravni poti, na koncu pa se je deklica rodila s carskim rezom. Na podlagi splošnega stanja so ji dali oceno 9. Pediater je zvečer zaradi težav z dihanjem odredil, da se otroka premesti na Univerzitetno otroško kliniko Tiršova v Beogradu, kamor je prišla, vendar je zdravstveno osebje ni uspelo rešiti.

Izguba dojenčka starše še kako boli, saj sta na prvega otroka čakala kar deset let. Napovedala sta, da bosta vložila tožbo, tako ko bodo znani rezultati obdukcije.