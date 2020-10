Po 70 letih bodo usmrtili žensko

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Smrtno kazen še vedno izvajajo v 29 zveznih državah. FOTO: Avnphotolab/Getty Images

Otroka je predstavljala kot svojega.

bo decembra doletela najhujša kazen: usmrtili jo bodo z injekcijo zaradi strahotnega zločina, ki ga je zagrešila leta 2004.Takrat je pod pretvezo, da bo kupila pasjega mladiča, obiskala 23-letno nosečnico. Napadla jo je in ji, ko je po davljenju izgubila zavest, s kuhinjskim nožem zarezala v trebuh in maternico. Bobbie se je takrat v grozi zavedela in se nekaj časa še upirala Montgomeryjevi, a je bila ta močnejša.Žrtev je v hudih bolečinah znova izgubila zavest in potem izkrvavela do smrti, njena morilka pa ji je iztrgala otroka iz maternice in ga ugrabila. Dojenčka, ki je preživel, je predstavila znancem kot svojega otroka, a je okolica seveda takoj postala sumničava, strahoten umor nosečnice pa je odmeval po vsem mestu. Morilko so že dan pozneje izsledili in prijeli, otroka pa izročili zaprepadenemu očetu, ki se je moral sprijazniti z brutalno smrtjo ljube žene. Sledilo je sojenje in tri leta pozneje so Montgomeryjevo spoznali za krivo grozljivega zločina, in čeprav so odvetniki nasprotovali smrtni kazni, saj naj bi bila obsojenka žrtev nasilja v otroštvu, ki naj bi ji pustilo posledice na možganih, je porota soglasno priporočila prav usmrtitev.V ZDA so na zvezni ravni med letoma 1988 in 2018 obsodili na smrt 78 ljudi, usmrtili so tri; odkar jevlada lani sporočila, da bodo znova nadaljevali izvrševanje zveznih usmrtitev po krajši prekinitvi, so samo letos usmrtili sedem ljudi, Montgomeryjeva pa bo prva usmrčena ženska po skoraj sedmih desetletjih. Na državni ravni so usmrtili veliko več ljudi, od leta 1984 šestnajst žensk. Smrtno kazen sicer v ZDA dovoljujejo v 29 zveznih državah, vendar so v štirih izmed njih guvernerji izdali moratorije za smrtno kazen; 21 zveznih držav je smrtno kazen odpravilo.