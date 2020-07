Po 53 skupnih letih umrla z roko v roki zaradi koronavirusa

Hotel se je boriti, a ne brez nje

45

minut za ženo je izdihnil še mož.

Novi koronavirus še naprej neprizanesljivo udriha po ZDA in podira rekorde, ubil pa je tudi ljubezen, ki je trajala več kot pol stoletja.in, ki sta se poročila daljnega 1967. leta, sta umrla zaradi usodne okužbe, in to v razmiku ene ure.Med zadnjimi skupnimi trenutki sta se držala za roke, so ganjeni poročali svojci in osebje bolnišnice v Teksasu. Zakonca, ki sta pred poroko dolgo prijateljevala, saj sta obiskovala isto srednjo šolo v Kaliforniji, sta zbolela na začetku junija: njo so sprejeli v bolnišnico 9. junija, njega 11., in medtem ko je kazalo, da bo Curtis premagal tegobo, je Betty kazalo vsak dan slabše. Redno sta ju obiskovala sinin hči, ki sta tudi prenašala sporočila med 80-letno materjo, ta je ležala na oddelku za intenzivno nego, in leto dni mlajšim očetom. Curtis je bil odločen, da z ženo sveta še ne bosta zapustila, saj da imata še veliko načrtov in neuresničenih želja, a za Betty se je po nekaj tednih v bolnišnici začela huda ura. Njeno dihanje je postalo tako oteženo, da so zdravniki naznanili, da se njen konec nezadržno približuje, ko pa je novica dosegla Curtisa, se je možakar kakor da vdal v usodo in sklenil, da mu brez življenjske sopotnice preprosto ni živeti. Njuna otroka sta obvestila osebje, da se končuje ena najlepših ljubezenskih zgodb, medicinske sestre pa so Betty takoj prepeljali v Curtisovo sobo, tam sta se zakonca še zadnjič spogledala in za vedno zaprla oči. Držala sta se za roke, ko se je ustavilo Bettyjino srce, tri četrt ure pozneje pa se je poslovil še Curtis, sta skrhana povedala Tim in Tricia.»Povedala sva mu, da je ob mami. Odprl je oči in jo pogledal ter stegnil roko proti njej. Njuni prsti so se prepletli. Zaprla sta oči in zaspala,« sta povedala brat in sestra, prepričana, da sta mama in oče skupaj že začela novo pot.