Po 53 letih zakona sta umrla z roko v roki (VIDEO)

insta bila skupaj večji del svoje življenja. Poročila sta pred več kot petimi desetletji. Spoznala sta se v srednji šoli v amreškem Illinousu in njuna romanca je resnično trajala do zadnjega diha. Poročena sta bila več kot 53 let, v njunem zakonu sta se jima rodila dva otroka, proča 24sata.V dobrem in slabem, dokler naju smrt ne loči, sta si obljubila pred dobrimi 50 leti v Kaliforniji. Umrla sta v bolnišnici v Teksasu, potem ko so ju sprejeli, zaradi komplikacij pri okužbi z novim koronavirusom. Vse skupaj se je zgodilo v razmaku ene ure, na koncu pa sta se držala za roke.Betty je bila v bolnico sprejeta 9. junija, Curtis pa dva dni kasneje. O tragičnem koncu njunega zakona sedaj poročajo številni mediji. Sprva ni kazalo, da bo bolezen za njiju usodna, vendar sta na koncu podlegla okužbi.