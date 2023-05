Po 48 letih razkrito, kdo je ubil in posilil 16-letnico: ena stvar je potrdila vse (VIDEO)

Kanadska policija je sporočila, da je rešila enega najbolj znanih »hladnih« primerov v zgodovini Quebeca, ki povezuje posilstvo in umor 16-letne deklice leta 1975 z moškim iz Zahodne Virginije, ki je umrl pred več kot 40 leti. Policija v mestu Longueuil v Quebecu je sporočila, da so dokazi DNK potrdili, da je Franklin Maywood Romine ubil najstnico Sharron Prior v predmestju Montreala.

Zločin nerazrešen od leta 1975

Romine je umrl leta 1982 v starosti 36 let v Verdunu v skrivnostnih okoliščinah, njegovo truplo pa so izkopali v začetku maja na pokopališču v Zahodni Virginiji zaradi testiranja DNK. Policija v Longueuilu pravi, da se njegov DNK ujema z vzorcem, najdenim na prizorišču umora.

Franklin Maywood Romine. FOTO: Zaslonski Posnetek/youtube

Posilstvo in umor Sharron Prior sta bila nerazrešena, odkar je izginila 29. marca 1975, potem ko je odšla na srečanje s prijatelji v picerijo blizu svojega doma v montrealski soseski Pointe-St-Charles, navaja Guardian. Njeno truplo so našli tri dni kasneje v gozdnatem območju v Longueuilu na južni obali Montreala. Policija je v preteklih letih preiskala več kot 100 osumljencev, vendar ni nikogar aretirala. Yvonne Prior, še vedno živi v Kanadi in je vse življenje preživela v iskanju morilca svoje hčerke.

Morilec umrl leta 1982

Ime morilca se je v preiskavi pojavilo šele lani. Ko je policija začela pregledovati kazenske evidence, je odkrila obsežno zgodovino nasilja in poskusov Romina, ki se je organom pregona izmikal s selitvijo med Zahodno Virginijo in Kanado. Leta 1974 je bil aretiran zaradi vloma v hišo in posilstva ženske v Parkersburgu v Zahodni Virginiji. Izpustili so ga z varščino in dva meseca pozneje je pobegnil v Kanado, je takrat poročal Associated Press. Le nekaj mesecev po umoru najstnice leta 1975 so ga ujeli kanadski mejni uradniki in ga izročili nazaj v Zahodno Virginijo, kjer je bil obsojen na pet do deset let zapora zaradi spolnega napada v primeru Parkersburg. Umrl je v Kanadi leta 1982, kmalu po tem, ko je bil izpuščen, čeprav niso mogli najti mrliškega lista, ki bi podrobno opisoval, kaj je privedlo do njegove smrti.