Po 35 letih so odkrili morilca 26-letnice

Napredna DNK-tehnologija je znova poskrbela za prelomno odkritje: policija v Pensilvaniji je namreč s pomočjo vzorcev, odkritih na pisemski ovojnici pred več kot tremi desetletji, izsledila morilca 26-letnice.

Pisal je na časopis

Anno Kane iz Perryja je leta 1988 nekdo pretepel in zadavil ter truplo odvrgel ob priljubljeni pohodniški poti. Toda za storilcem se je izgubila vsaka sled: prič grozljivega zločina ni bilo, osumljencev, ki bi lahko vzeli življenje mladi mamici treh otrok, ni bilo, tudi motiv je bil vsem nejasen. Policija je dve leti tavala v temi, lokalni časopis Reading Eagle pa je dve leti pozneje objavil poziv bralcem, naj posredujejo kakršne koli koristne informacije o zločinu in tako pomagajo preiskovalcem.

Grimma so pozneje prijeli zaradi groženj.

Oglasil se je t. i. zaskrbljeni državljan, ki je v pismu posredoval kar več podrobnosti o umoru, zaradi česar je policija sklepala, da je avtor morilec sam. Primerjali so DNK, ki so ga postrgali z žrtvinih oblačil in ugotovili nedoločen moški profil, z vzorcem sline s pisemske ovojnice in potrdili ujemanje.

Zakaj jo je umoril, ni znano.

Ker 35 let pozneje jim je napredna tehnologija omogočila identifikacijo morilca: Anni je življenje vzel Scott Grimm, ki je bil v času umora star 26 let, a za zločin ne bo odgovarjal, saj je umrl leta 2018, domnevno naravne smrti. Preiskovalci so DNK z oblačil in ovojnice primerjali tudi z neposrednim morilčevim vzorcem (izvora tega niso razkrili) in znova potrdili ujemanje, motiv za umor oziroma same okoliščine, zakaj in kje sta se morilec in žrtev sploh srečala, ostajajo neznanka.

26 let sta bila stara tako žrtev kot morilec.

Ugibanj, da se je Anna, samohranilka, preživljala tudi kot prostitutka in da je bil Grimm morda njena stranka, preiskovalci niso potrdili, so pa še ugotovili, da so Grimma leta 2002 prijeli zaradi nadlegovanja, saj naj bi nekdanjemu poslovnemu partnerju grozil prek pisem.