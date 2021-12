Po 16 mesecih življenja deklica umrla. Razkrita grozljivka, ki jo je trpela

Za smrt komaj 16-mesečne deklice sta odgovorni Savannah Brockhill in Frankie Smith. Tako je odločilo sodišče v Bradfordu, na Otoku, in obe poslalo na hladno.

Star Hobson je zaradi nasilja umrla septembra 2020. Njeno srce se je za vedno ustavilo, potem ko je 28-letna Savannah z roko ali nogo silovito udarila nič krivo deklico (poškodbe so bile tako hude, da so jih na sodišču primerjali s tistimi, ki bi nastale v prometni nesreči). Nastale so notranje krvavitve, ki so bile za malčico usodne. Sodišče je Brockhillovo obsodilo na 25 let zapora. Njeno intimno partnerico, mamico deklice, so poslali za zapahe za osem let, ker ni deklice zavarovala pred brutalnim napadom ali poiskala pomoči.

Žrtev turbulentnega razmerja Frankie in Savannah je bila nič kriva 16-mesečna deklica Star FOTO: Policija West Yorkshire

Obdukcija je poleg vzroka smrti razkrila grozljivo ravnanje, ki ga je bila deležna v času svojega kratkega življenja. Odkrili so poškodbe možganov, zlomljene kosti in še več znakov, ki so kazali na dolgotrajno fizično zlorabo deklice. Zloraba je bila, tako sodnica Justice Lambert, tudi psihična. Sodnica je še razkrila, da je bila deklica žrtev nadvse okrutnega ravnanja zaradi nesmiselnih sporov, ki so se dogajali v njunem burnem razmerju.