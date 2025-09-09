Po 13 letih razkrita grozljiva skrivnost razkosanega moškega na obali

Splitska policija je razrešila identiteto razkosanega trupla, ki so ga oktobra 2012 našli na valobranu pristanišča Zenta. Izkazalo se je, da gre za moškega, čigar smrt ni bila nikoli prijavljena, njegov sin pa je še leta po tem prejemal očetovo pokojnino, je tako navedel Dalmatinski portal.

Do odkritja so prišli s preverjanjem osebne izkaznice pokojnika, ki je že zdavnaj potekla. Sin se trenutno zdravi v splitski bolnišnici, policija pa do konca hospitalizacije varuje njegovo sobo, da bi izvedla kriminalistično preiskavo.

Prvi del telesa so našli v vrečki, teden dni kasneje so našli truplo, dan kasneje pa še glavo.

Primer je še v fazi preiskave, zato ni uradnih izjav ali potrditev, katerih kaznivih dejanj bi lahko osumili sina. Zagotovo pa ga bodo ovadili zaradi goljufije hrvaškega zavoda za pokojninsko zavarovanje.

Truplo našli razkosano

Potem ko so našli razkosano truplo, je policija domnevala, da gre za nepokretnega moškega. Imel je osem zlomljenih reber, zato je patolog posumil na nasilno smrt.

Najprej so našli nogo, zavito v plastično vrečko, osem dni kasneje pa truplo brez glave ali nog. Glavo v vrečki so našli dan kasneje. Patolog je ocenil, da je bila noga v morju pet do šest dni in da ni bila medicinsko amputirana. V dneh po najdbi trupla je policija sporočila, da gre za moškega, visokega približno 170 centimetrov, s kratkimi lasmi, ki mu je manjkalo več zob. V poskusu, da bi ugotovili, kdo je to, so objavili tudi fotorobot.