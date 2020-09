Plezalca še niso obtožili za Maddiejino smrt

Christian Brückner je trenutno v zaporu. FOTO: Reuters

7

-letno kazen bo v kratkem začel prestajati Brückner.

Izginotje britanske deklicena Portugalskem leta 2007 je ganilo ves svet, podrobnosti o njeni ugrabitvi pa še vedno niso znane. Zdaj je že jasno, da jo je iz hotelske sobe najverjetneje odpeljal obsojeni pedofil, ki v zaporu v Nemčiji trenutno prestaja zaporno kazen zaradi obtožb, povezanih z mamili, v kratkem pa bo začel prestajati še sedemletno kazen zaradi posilstva ameriške upokojenke leta 2005 v portugalskem mestu Praia da Luz.V zvezi z izginotjem policisti še vedno iščejo dokaze proti 43-letniku, vendar jih za zdaj še niso našli dovolj, da bi ga obtožili zločina. A kot je povedal vodja preiskovalcev, je zločinec zagotovo odgovoren za dekličino izginotje. Nemški policist je razkril tudi, da je Maddie skoraj zagotovo mrtva.»Rezultati naše preiskave na noben način ne kažejo, da bi lahko obstajala možnost, da bi osumljenec Madeleine ohranjal živo,« je dejal. »Ničesar, kar bi kazalo na to, da bi bila lahko živa, nismo našli. Vse, kar imamo, kaže na to, da je mrtva,« je dodal. Detektivi so lani v ločeni preiskavi pedofilskih mrež zasegli USB-ključek z okoli 8000 slikami zlorabe otrok. Našli so ga v bližini kraja, kjer se je pred štirimi leti gibal Brückner. Še en dokaz, ki ga povezuje z ugrabitvijo Maddie, je telefonski signal, ki kaže na to, da je bil v času dekličinega izginotja, 3. maja, v bližini apartmaja, ki ga je najemala družina McCann. Kmalu po dekličinem izginotju se je po letih na Portugalskem vrnil v Nemčijo.O Brücknerju je pred kratkim spregovoril njegov nekdanji zločinski kolega, 64-letni nemški potepuh. Razkril je, da je bil Brückner v podzemnih krogih znan kot »Plezalec« in da je bil mojster v vdiranju in kraji iz apartmajev. To zločinsko dejavnost je uspešno opravljal v Praii da Luz prav tistega leta, ko je izginila Madeleine McCann. »Christian je zelo slab človek. Hudoben je,« je dejal Seyferth.»Nikoli mi ni bil všeč in je psihopat. Obseden je z majhnimi otroki in to mi ni bilo všeč,« je razkril. Povedal je tudi, da je imel domnevni Maddiejin ugrabitelj za partnerice vedno zelo mlada dekleta, na nekem festivalu naj bi ga srečal s 15-letnico. »Zato mislim, da je povezan z Maddie. Vdrl je v apartma, jo videl, in ker so mu všeč deklice – bil je že večkrat obsojen –, jo je ugrabil,« pojasnjuje Seyferth, ni pa popolnoma jasno, zakaj je o tem toliko let molčal.