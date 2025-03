Plazovi preprečujejo iskanje slovenske turne smučarke. Je sploh še kaj upanja?

Upanja, da bi slovenska turna smučarka preživela plaz, ki jo je zajel v torek na severu Norveške pri smučarskem spustu z gore Pollfjellet blizu mesta Lyngen, skoraj ni več. V okrožju Tromsø je namreč zadnje dni napadlo ogromno snega, zaradi česar se je nevarnost snežnih plazov še povečala in so morali celo evakuirati prebivalce nekaterih naselij ter zapreti ceste, v takšnih razmerah pa je bila iskalna akcija za 50-letnico, ki jo sicer policija na Norveškem zaradi toliko časa od nesreče obravnava kot mrtvo, že večkrat prekinjena.

Z norveške policije so nam včeraj popoldne sporočili, da je žal še niso našli in da zaradi neugodnih vremenskih razmer in povečane nevarnosti plazov včeraj še niso mogli nadaljevati iskalne akcije. »Policija načrtuje nove akcije, ko se bodo razmere izboljšale. Vendar pa še ni znano, kako, kdaj in s katerimi sredstvi bomo nadaljevali iskanje. Vsekakor bomo iskanje nadaljevali,« je dejal vodja intervencije Joachim Bakke.

Iskalna akcija je bila večkrat prekinjena.

Pogrešana Slovenka naj bi bila mama Marka Š., ki ga je plaz odnesel v morje, od koder se je rešil sam in poklical reševalce, medtem ko so tretjega iz skupine, 39-letnega Patrika Jagunića, našli po sedmih urah in njegovo preživetje označili kot čudežno. Kot smo že včeraj poročali, je za uspešno rešitev izpod snega zaslužen predvsem reševalni pes Whisky, ki ga je zavohal na obširnem območju plazovine in začel divje kopati po snegu.

Z ministrstva za zunanje zadeve, ki je ves čas v stiku s pristojnimi službami na Norveškem, so sporočili, da Jagunić ni več v bolnišnici in da se predvidoma danes vrača v Slovenijo s celotno skupino Slovencev, ki so bili na turnosmučarski turi v Lyngenskih Alpah.

V bolnišnico so ga pripeljali z nekaj polomljenimi rebri in močno podhlajenega.

Patrik se je za norveške medije oglasil v četrtek kar iz bolniške postelje v bolnišnici v Tromsøju, kamor so ga pripeljali z nekaj polomljenimi rebri in močno podhlajenega. Dejal je, da sta s prijateljem Markom poskušala plezati po zaledenelem slapu, Markova mama pa je medtem smučala. Ker sta se v tistem času tam sprožila dva plazova, so se odločili, da se spustijo v dolino, a jih je pri tem ujel tretji plaz.