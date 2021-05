Plazova zahtevala sedem žrtev

V Savojskih Alpah je danes v dveh plazovih umrlo sedem ljudi, so sporočile lokalne oblasti, ki so po močnem sneženju v preteklih dneh izdale opozorilo za veliko nevarnost snežnih plazov. Prvi plaz je zahteval štiri žrtve, drugi pa tri.



Prvi plaz se je sprožil v vasi Valloire blizu 2642 metrov visoke gore Col du Galibier. Zasul je skupino petih pohodnikov, reševalci so našli enega preživelega.



Drugi plaz, ki je zahteval tri žrtve, se je sprožil na 3779 metrov visoki gori Mont Pourri blizu smučarskega središča Les Arcs, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Pristojni so v petek izdali opozorilo za veliko nevarnost snežnih plazov po močnem sneženju v preteklih dneh, ki so mu sledile nižje temperature.



Že v ponedeljek sta dva plazova v francoskih Alpah odnesla pet življenj.

