Plaz vzel najmanj 10 življenj

Smrtnih žrtev je za zdaj najmanj deset, a pogrešanih je še enajst, za katere je vse manj upanja, da jih bodo našli žive. Plaz v Himalaji v okrožju Utarkaši v indijski zvezni državi Utarančal je pod seboj pokopal 29 ljudi iz skupine, v katerih je bilo 34 tečajnikov in sedem inštruktorjev alpinističnega inštituta. Osem so jih takoj potegnili iz snega in jih prepeljali v bolnišnico.

V jutranjih urah

Pogrešane išče tudi vojska, območje preletavata dva helikopterja, oblasti pa poročajo, da v zgodovini indijskega alpinizma ne pomnijo tako hude nesreče. So pa plazovi na tistem območju zelo pogosti, še pristavljajo tuji mediji. Sožalje svojcem je že izrazil tudi indijski politični vrh, prek twitterja se je med drugimi oglasil indijski obrambni minister Rajnath Singh. Skupina je med usposabljanjem osvojila vrh 5670 metrov visoke gore Draupadi ka Danda-II, plaz pa naj bi jih zasul ob vrnitvi, in sicer malce pred deveto uro zjutraj, poroča britanski The Guardian.

11 je še pogrešanih.

Lani je počen ledenik v državi povzročil hudourniško poplavo, v kateri je umrlo več kot 200 ljudi.