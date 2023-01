Playboyeva zajčica za zapahe, našli truplo premožnega psihiatra

Pred štirimi leti je skupaj s takratnim partnerjem v nepojasnjenih okoliščinah do smrti pretepla psihiatra dr. Thomasa Burcharda, sodišče jo je zdaj obsodilo na 25-letno zaporno kazen, z možnostjo pogojne po desetih letih. Kelsey Turner, Playboyeva zajčica, ki se je slekla tudi za nekatere druge revije, kot je Maxim, je po nekaj letih le priznala krivdo, medtem ko so Jona Kennisona že obsodili zaradi uboja, in sicer na 45 let za zapahi.

Playboyevi zajčici je plačeval najemnino in finančno podpiral tudi njeno hčer. FOTO: Družinski arhiv

71 let je bila stara žrtev.

Burchard je bil zdaj 29-letni Turnerjevi več kot le psihiater; njuno razmerje, ki naj bi trajalo približno dve leti, naj bi bilo tudi intimno, saj ji je premožni 71-letnik iz Kalifornije plačeval najemnino in finančno skrbel za njeno hčer iz prejšnje zveze. To je potrdila tudi Judy Earp, Burchardova dolgoletna partnerica, ki je pojasnila, da se je zajčica psihiatru smilila in ji je želel pomagati, najverjetneje pa je bilo njuno razmerje tudi spolne narave. A se je je vendarle odločil odkrižati, ko je spoznal njeno izkoriščevalsko plat. Turnerjevo naj bi usodnega dne obiskal v Las Vegasu, kjer je živela, da bi končal njuno razmerje. Playboyeva zajčica, jezna, da bo ostala brez mesečne podpore, naj bi bila takrat že v razmerju z drugim, s Kennisonom, ta pa naj bi po navodilih in tudi ob pomoči Turnerjeve Burcharda ob prihodu na smrt pretepel z bejzbolskim kijem in njegovo truplo strpal v prtljažnik svojega mercedesa ter vozilo zapustil na osamljenem območju ob jezeru Mead. Mrtvega psihiatra so našli po nekaj dneh, potem ko je Earpova prijavila izginotje.

Kennison je svojo vlogo v Burchardovi usodi kmalu priznal in upa, da bo po 18 letih za zapahi lahko zaprosil za pogojno, po dolgotrajnem zanikanju krivde pa je to priznala tudi Turnerjeva v zameno za milejšo kazen.