»Plačanec« bežal pred policijo in se zaletel, njegov avto poln orožja

Na priljubljeni španski obali Costa del Sol je policija po hudi prometni nesreči aretirala britanskega državljana, domnevno povezanega z eno najnevarnejših londonskih kriminalnih združb. Moški, ki naj bi bil osumljen več umorov, se je skušal izogniti roki pravice – a zaman.

Do aretacije je prišlo v kraju Riviera med La Cala de Mijas in Marbello, potem ko je moški s svojim vozilom znamke Nissan Qashqai doživel hudo prometno nesrečo. Avto je bil povsem uničen – zmečkan pokrov motorja, razbito vetrobransko steklo in druge sledi silovitega trka. A še bolj šokantno je bilo to, kar so policisti našli v notranjosti vozila: več pištol, naboje, dušilec zvoka ter zvezek s seznami imen in naslovov.

Trk po incidentu na bencinski črpalki

Po poročanju lokalnega časnika Diario Sur naj bi se osumljenec le nekaj trenutkov pred nesrečo zapletel v incident na bencinski črpalki, kjer naj bi nadlegoval dve Nizozemki, od katerih je želel, da mu priskrbita kokain. Ko so bili obveščeni policisti, je moški s kraja dogodka pobegnil z avtom – in bil čez nekaj minut udeležen v trčenju.

Mrzlično je skušal pobegniti. Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto

Ko so možje postave prispeli na kraj nesreče, je voznik ranjen stekel iz avtomobila in poskušal pobegniti, vendar so ga hitro ujeli. Med preverjanjem identitete so ugotovili, da gre za britanskega državljana, za katerega je bil v njegovi domovini že izdan nalog za aretacijo in pripor zaradi suma umora.

Orožje, naboji in … knjiga o budizmu

Poleg orožja in zvezka s podatki so policisti v vozilu zasegli tudi knjigo z naslovom Praktični budizem in iskanje samega sebe – detajl, ki je v španski javnosti sprožil številne posmehljive komentarje. Osumljenca so po aretaciji predali španski civilni straži, ki ga je nemudoma odpeljala v pripor.

Španska policija za zdaj ni razkrila osebnih podatkov osumljenca, niti njegove starosti, prav tako ni podala podrobnosti o konkretnih kaznivih dejanjih, ki naj bi jih zagrešil.