Pištola še vedno tepe Bidnovega sina, z njo je poziral gol

Hunter Biden, sin ameriškega predsednika Joeja Bidna, je bil tako velik ljubitelj orožja, da naj bi še v času, ko se je spopadal z odvisnostjo od mamil, kupil pištolo kalibra 38 in na predpisanem obrazcu zatrdil, da ni zasvojenec. S prav to pištolo naj bi že pet dni zatem, in sicer v letu 2018, nag poziral v sobi enega od hotelov.

Preiskovalci so laganje ob nakupu pištole, zaradi katere se je Hunter zdaj znašel na sodišču, vzeli pod drobnogled, potem ko naj bi jo njegovo nekdanje dekle Hallie Biden, sicer vdova njegovega brata Beauja, leta 2018 vrgla v smetnjak. Hkrati ga tožilstvo obtožuje dveh davčnih kaznivih dejanj. Prejšnji mesec je s tožilstvom že dosegel dogovor, da bo priznal krivdo za davčni utaji, ker v letih 2017 in 2018 ni plačal po 100.000 dolarjev zveznega davka, in sprejel pogojno kazen glede nakupa orožja, s čimer bi se izognil zaporni kazni. To sredo, ko se je pojavil pred sodnico Maryellen Noreika na zveznem sodišču v državi Delaware, pa se je zapletlo.

Sodnica je dala 30 dni časa za dogovor glede kazni ob morebitnem priznanju krivde.

Tožilci so sodnico in Bidnove odvetnike presenetili s trditvijo, da se preiskava nadaljuje, pri čemer podrobnosti niso želeli razkriti. Sodnica je zato obe strani pozvala, naj se dogovorita. Ker se nista, se je Hunter Biden vrnil na sodišče ter zavrnil priznanje krivde in se izrekel za nedolžnega. Do dogovora še vedno lahko pride, saj je sodnica stranema dala na voljo 30 dni, da ga dosežeta.

Republikanski politiki, ki želijo težave Hunterja Bidna na vsak način povezati s predsednikom Bidnom, trdijo, da je sodnica dogovor zavrnila, ker je bil preveč ugoden za obtoženega. Medtem pa je že jasno, da bodo sinove težave še naprej predstavljale težavo za očeta, ki se bo na volitvah 2024 potegoval za nov predsedniški mandat. Republikanski kongresniki poskušajo na zaslišanjih ustvariti prepričanje, da je Joe Biden kot podpredsednik ZDA v času predsednika Baracka Obame iz Kitajske prek sina prejemal podkupnine.