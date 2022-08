Pijani Slovenec razbil čoln, odpeljala ga je pomorska policija

Na spletnih omrežjih so se ta teden pojavile številne objave o iskanju nekega psa. Nenavadna je bila informacija, da se je ta izgubil med pomorsko nesrečo z jadrnico, ki je v lasti zakoncev iz Slovenije. Kot poroča morski.hr, ki povzema 057.info, so po nekaj dneh le dobili odgovore policije. Zadevo obravnava zadrska luška kapitanija, katere policisti so se v sodelovanju z nekaterimi drugimi službami odzvali na prijavo dogodka v Brguljah na otoku Molat, kjer je nasedel motorni čoln.

Glede na okoliščine izrednega dogodka in ravnanje kapitana je bilo po podatkih policije namesto plovila zadrske kapitanije angažirano plovilo pomorske policije, ki je Slovenca prepeljala na obravnavo v bolnišnico v Zadar. Za drugo članico posadke, prav tako državljanko Slovenije, in uničeno plovilo je poskrbelo podjetje za pomoč na morju.

Prepoved za plovbo

Prva preiskava je pokazala, da je bil upravljavec, ki je tudi lastnik čolna, opit. Izrečen mu je bil ukrep prepovedi plovbe, in sicer zaradi poškodbe konstrukcije, ki je nastala kot posledica nasedanja. Na kraju pomorske nesreče ni bilo zaznati onesnaženja morja in morskega okolja, poleg poškodovanega člana posadke pa je bila ugotovljena tudi gmotna škoda na plovilu.

Po opravljenem zdravljenju v zadrski bolnišnici bodo policisti luške kapitanije nadaljevali obravnavo kapitana ladje v okviru preiskave te pomorske nesreče, so sporočili iz službe za odnose z javnostjo ministrstva za morje, promet in infrastrukturo, kjer pa niso navedli resnosti poškodb Slovenca niti tega, ali so našli psa.