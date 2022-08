Luška kapitanija Zadar in policija Zadrske županije preiskujeta okoliščine, ki so pripeljale do tega, da je državljan Slovenije, ki je pred dnevi upravljal motorni čoln, ta je bil registriran z imenom Blue Star (Modra zvezda) in je plul pod zastavo Združenih držav Amerike, nasedel na obalah otoka Molat v Zadrskem arhipelagu pri kraju Brgulje. Na zadrski luški kapitaniji so takoj, ko so izvedeli o nesreči motornega čolna, na katerem je bil par s slovenskima potnima listoma, tja napotili svoj reševalni čoln, ko je ta prispel, pa zaradi okoliščin takoj poklicali zadrsko pomorsko policijo, ki je p...