Pijan 14-letnik z avtomobilom v zid, oče huje poškodovan

V noči na nedeljo se je v Tkalcih pri Krapini zgodila huda prometna nesreča. Življenje 46-letnega sopotnika je ogroženo, poroča hrvaški Index. Nesrečo je povzročil njegov 14-letni sin, ki je pod vplivom alkohola (1,29 promila) vozil avtomobil in se zaletel v podporni zid na cesti. Vozilo so morali rezati, da so iz njega izvlekli hudo poškodovanega (prav tako opitega) očeta. Sin se ni poškodoval.

Policija sporoča, da bodo v ta primer vključili tudi center za socialno delo.