Pijana Poljaka na dvorišču hiše napadla moškega (67): Postalo mu je slabo, reševalci mu niso mogli pomagati, umrl je ...

Dvojica Poljakov (32 in 50 let), ki sta v prvih urah ponedeljka fizično napadla 68-letnika, ki je kmalu zatem umrl, sta bila aretirana in privedena na policijsko kriminalistično preiskavo, je sporočil Tin Milat iz splitske policije za Jutarnji List.

Kot je povedal, se je dogodek zgodil v ponedeljek okoli 1.50 ure v kraju Igrane, kjer sta dva pijana Poljaka na dvorišču družinske hiše odrinila žensko (68), ki je padla na tla, nato pa fizično napadla moškega (67), ki mu je med dogodkom postalo slabo. »Ko sta videla, da se moškemu poslabšalo in da je nezavesten, sta mu poskušala nuditi prvo pomoč. Poklicana je bila ekipa nujne medicinske pomoči, ki mu je prav tako poskušala pomagati, vendar je kljub vsemu umrl,« je dejal Milat.

Policija je zavarovala kraj dogodka, danes pa bo opravljen ogled. Oba moška sta bila aretirana, privedena v policijske prostore in tam zadržana do streznitve, nato pa bo nad njima izvedena kriminalistična preiskava. Neuradno je znano, da je 50-letni Poljak imel 1,12, njegov mlajši rojak (32) pa 1,92 promila alkohola v krvi.