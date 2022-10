Pijan voznik v avtobusno postajališče, umrli najmanj štirje (FOTO)

Za zdaj izključujejo možnost terorističnega napada, a preiskava tragičnega dogodka v slovaški prestolnici bo kmalu ponudila več podrobnosti. Jasno je že, da sta bila tako voznik kot tudi sovoznik ob usodnem trčenju, zgodilo se je v nedeljo, kmalu po deseti uri zvečer, pod vplivom alkohola. Med nebrzdano vožnjo po Bratislavi je osebni avtomobil zapeljal na natrpano avtobusno postajališče, kjer so množice potnikov čakale prevoz, po zadnjih podatkih so umrli najmanj štirje.

Postajališče med drugim povezuje središče mesta s študentskim naseljem.

Še šest ljudi je hudo ranjenih, med njimi sta dva v umetni komi in njuno življenje visi na nitki, poročajo tamkajšnji mediji. Podrobnosti o žrtvah niso znane, slovaški mediji pa poročajo, da naj bi bili med njimi predvsem študentje, ki se v nedeljo zvečer običajno vračajo v prestolnico in ravno na postaji Zochova blizu predsedniške palače čakajo avtobus, ki jih pelje proti študentskemu naselju Mlynska dolina blizu ugledne univerze Comenius. Tudi sicer je postaja Zochova zelo prometno postajališče, saj povezuje središče mesta in Petržalko, najgosteje naseljeno okrožje Bratislave.

4 ni bilo pomoči.

Vozila urgentnih služb so v nedeljo zvečer preplavila avtobusno postajo, gasilci pa so morali ob prihodu na prizorišče najprej reševati ljudi, ujete pod vozilom, ukleščena sta bila tudi voznik avtomobila in sovoznik, a menda nista poškodovana in sta v priporu. Zochova je bila včeraj še vedno ograjena in ni obratovala, svojcem žrtev pa je izrazil sožalje tudi slovaški politični vrh.