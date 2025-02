Pijan kričal v stanovanju, ob prihodu policije podivjal: policistko ugriznil, policista obrcal

Pijan 31-letnik je v torek okoli 15.40 v stanovanju vpil in motil druge najemnike v Ulici Tome Masaryka v Čakovcu. Ko so do 31-letnika prišli policisti, jih je ta brez razloga začel žaliti in jih naslavljal s slabšalnimi besedami.

Policistka je utrpela poškodbo v obliki ugriza na desni nadlakti, policist dobil zmečkanino desne roke in zapestja.

Prijeli so ga z uporabo fizične sile, ob tem pa je moški policista z desno nogo udaril v trebuh, policistko pa ugriznil. »Ker se je pridržani tudi po tem aktivno upiral in se skušal rešiti iz prijema, so na pomoč priskočili dodatni policisti in kmalu je bil pod policijskim nadzorom,« so sporočili iz međimurske policijske uprave.

Zoper moškega bodo podali obdolžilni predlog zaradi storjenih prekrškov zaradi motenja javnega reda in miru ter kazensko ovadbo.