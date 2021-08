Pijan kot čep se je zaletel, potem pa s kraja pobegnil

V soboto okoli 19. ure se je v Hrastniku zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil.



Po do zdaj znanih podatkih je voznik zaradi nepravilne strani vožnje trčil v vozilo voznice, ki je pravilno pripeljala nasproti. Ta se je v nesreči lažje poškodovala.



Povzročitelj nesreče je po trčenju s kraja pobegnil, policisti pa so ga kmalu izsledili. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,48 mg/l.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so zapisali v poročilu ljubljanske policijske uprave.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: