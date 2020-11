Petletnico posilili in kamenjali do smrti

V Indiji očitno ne trepetajo pred kaznijo.

REUTERS PICTURES Indijci so zadnja leta pogosto na nogah, a razmere se ne izboljšujejo. FOTO: Adnan Abidi/Reuters

Petletnico so ugrabili, posilili in nato kamenjali do smrti, da ne bi o grozodejstvu povedala staršem in policiji. Število brutalnih spolnih napadov na ženske in deklice v Indiji se ne zmanjšuje, in to kljub strožjim obravnavam storilcev in tudi izvršenim smrtnim kaznim.Zadnji napad, o katerem poročajo tamkajšnji mediji, se je zgodil konec minulega tedna na podeželju indijske države Odeša: deklica je izginila v četrtek, v petek so našli njeno truplo sredi gozda, skorajda neprepoznavno. Policija je začela preiskavo, a ni jasno, ali so komu na sledi. Jasno je le, da se je nad ubogim dekletcem zneslo več moških. Pred mesecem je v podobno brutalnih okoliščinah v Utar Pradešu umrla šestletnica, ki jo je doma posilil bratranec, pri tem pa tako hudo poškodoval, da je po desetih dneh v bolnišnici umrla. Njena smrt je spravila številne na noge in Indijo so znova preplavili protesti, med katerimi je družina dekličino truplo polegla na ulico in tako opozorila na grozljive okoliščine, v katerih mora tam živeti ženski spol.Septembra je svet šokirala zgodba o 19-letnici, ki jo je doletel strahoten napad med pobiranjem krme za živino na polju. Četverica jo je med večurnim posilstvom tako poškodovala, med drugim so ji pohabili notranje organe in hrbtenico ter odgriznili jezik, da je po desetih dneh umrla v bolnišnici. Njene krvnike so prijeli, zdaj čakajo na obsodbo, ki bo po napovedih smrtna, a to, kot kaže, ne bo odvrnilo drugih nasilnežev od podobnih dejanj, kot že leta vztraja statistika, čeprav tudi svetovna javnost vse bolj pritiska na indijske oblasti in spodbuja k spremembi zakonodaje. Število spolnih napadov v Indiji še vedno ostaja pri enem vsakih 15 minut ali približno 90 na dan.