Petletnica utonila v bazenu na praznovanju rojstnega dne

Petletnica iz mesta Laktaši v BiH je utonila v bazenu na praznovanju rojstnega dne, piše portal Srpska.info. Na kratko je zapustila kraj dogajanja in nekaj časa nihče ni opazil, da je ni. Reševalci so na kraju nesreče njeno smrt le še potrdili.

Neimenovana priča dogodka je povedala, da je bilo na rojstnem dnevu veliko povabljencev in da bili nastanjeni v hiši pri reki.

»Ljudje so nekaj občutili«

»Vsi smo bili v bližini, ko se je v nekem trenutku zaslišal hrup in se je slišalo, da nekoga iščejo. Nekdo je povedal, da se je deklica izgubila, in so jo vsi začeli iskati. Nekdo je stekel do pesjaka, če bi bila tam, drugi v gozd, tretji do rastlinjaka, ki je v bližini,« se spominja priča dogodka. »Deklico so klicala po imenu, a odziva ni bilo. Panično so jo iskali, a brez uspeha. Lastnik te posesti za piknike je šel do montažnega bazena, dvignil eno ročico in začel spuščati vodo iz bazena. Ljudje so, kot da bi nekaj občutili, pritekli do bazena.«

Trupelce ležalo na sredini bazena

Ko je del vode iz bazena iztekel, se je na sredini pojavilo truplo deklice. Ta je bila najverjetneje v bazenu štiri do pet minut in ji ni bilo pomoči, prav tako pa je nihče ni opazil, ker je bila voda umazana in polna listja.

»Nikomur se ne svita, zakaj je nihče ni opazil, ko je šla v vodo, saj so bili vsi blizu tega bazena. Zgodila se je velika tragedija in menim, da nihče ni kriv. Ko so iz bazena potegnili trupelce, je neka ženska v bližini našla še dekličine sandale, zato menimo, da se je tam sezula in šla v bazen,« je dodala priča. »Že dve noči ne morem zaspati zaradi tega. Vsi smo pretreseni, saj je to nekaj najhujšega, kar lahko človek doživi in vidi v življenju. Moral sem vzeti pomirjevala. Nenehno mislim na starša in na to, kako sta. Upam, da si bosta kdaj opomogla. Imata še dva mala otroka in upam, da bosta zaradi njiju močna,« piše srpska.info.