Peter nedolžen skoraj štiri desetletja preživel med morilci in posiljevalci, zdaj so obsodbo razveljavili

Peter Sullivan iz Anglije je bil star 30 let, ko so ga leta 1987 obsodili za umor 21-letne Diane Sindall, ki so jo avgusta 1986 našli mrtvo. 38 let pozneje, zdaj pri 68 letih, je britansko sodišče razveljavilo njegovo obsodbo.

»Svojo svobodo sem izgubil pred štirimi desetletji zaradi zločina, ki ga nisem storil,« je dejal Sullivan v čustveni izjavi. Med video povezavo iz zapora je vidno jokal in si z roko pokril usta, ko je izvedel novico. »Edina stvar, ki si jo zdaj želim, je, da se vrnem k svojim dragim in poskušam kar najbolje izkoristiti čas, ki mi je še ostal,« je dodal.

38 let v peklu med najbolj nevarnimi zločinci

Peter Sullivan je bil zaprt v visoko varovanem zaporu Yorkshiru, znanem kot »pošastna palača«. Ta zloglasni zapor je skozi desetletja gostil nekaj najbolj izprijenih britanskih zločincev.

Med sojetniki, s katerimi je moral Sullivan preživeti desetletja, so bili:

Reynhard Sinaga , najhujši serijski posiljevalec v britanski zgodovini, obsojen zaradi posilstva 136 moških.

, najhujši serijski posiljevalec v britanski zgodovini, obsojen zaradi posilstva 136 moških. Robert Maudsley , znan kot »britanski Hannibal«, ki je štirikrat moril – dvakrat kar v zaporu. Držijo ga v stekleni celici pod zemljo.

, znan kot »britanski Hannibal«, ki je štirikrat moril – dvakrat kar v zaporu. Držijo ga v stekleni celici pod zemljo. Ian Huntley , morilec desetletnih deklic Holly Wells in Jessice Chapman .

, morilec desetletnih deklic in . Harold Shipman , zdravnik, ki je ubil več kot 250 pacientov – znan kot »dr. Smrt«.

, zdravnik, ki je ubil več kot 250 pacientov – znan kot »dr. Smrt«. Levi Bellfield , serijski morilec in posiljevalec, odgovoren tudi za smrt šolarke Milly Dowler .

, serijski morilec in posiljevalec, odgovoren tudi za smrt šolarke . Robert Black , morilec in posiljevalec otrok.

, morilec in posiljevalec otrok. Colin Ireland, morilec petih moških, za katerega je nekdanja vodja zapora Vanessa Frake izjavila: »Seval je čisto zlo. Ko sem se obrnila, je stal za mano in me preplavil občutek groze.«

Bil je obkrožen z najhujšimi zločinci v zgodovini države. Simbolična fotografija. FOTO: Jose Cabezas Reuters

Tudi Jeremy Bamber, ki je pobil svojo celotno družino leta 1985, in Sidney Cooke, danes 98-letni pedofil in morilec, ki je posiljeval in ubijal otroke, še vedno prestajata kazen v tem zaporu. Cooke je desetkrat neuspešno prosil za pogojni izpust.

Molčal o grozotah – a jih ni pozabil

Peter Sullivan o podrobnostih življenja v zaporu ne želi govoriti. Jasno pa je dal vedeti, da je bil izpostavljen ekstremnemu trpljenju: »Zavedam se, kako krut zna biti čas do človeka, ki mu vzame mladost, gibljivost, vid in sluh. Vse to sem moral tiho prenašati v najhujšem okolju, kar si ga lahko zamislite.«

Simbolična fotografija. FOTO: Bing Guan Reuters

Svojo mladost je preživel v senci ljudi, ki so svojo prisotnost v ustanovi zaslužili z najbolj grozljivimi zločini. On pa – nedolžen – je moral preživeti med njimi skoraj štiri desetletja.

Najdaljša sodna zmota v britanski zgodovini?

Primer Petra Sullivana naj bi bil najdlje trajajoča sodna zmota v zgodovini Združenega kraljestva. Čeprav je obsodba zdaj razveljavljena, je njegova bolečina neizbrisna. Njegovo življenje je za vedno zaznamovano.

Simbolična fotografija. FOTO: Orlando Sierra Afp

O svojih izgubljenih letih in fizičnih posledicah staranja v zaporu govori z grenko resignacijo. »Sprejeti dejstvo, da se moje telo nikoli ne bo pozdravilo, je bilo nepopisno težko, a to je resničnost, ki jo moram sprejeti.«

Zdaj si želi le miru, časa s svojimi najbližjimi in – končno – življenja v svobodi.