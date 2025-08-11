ISKALI SO GA VSO NOČ

Pet prijateljev skočilo z mostu v Dravo: štirje priplavali na površje, enega iščejo (FOTO)

Številne reševalne ekipe so na terenu.
Fotografija: FOTO: HGSS/Pixsell
FOTO: HGSS/Pixsell

N. Č.
11.08.2025 ob 10:05
N. Č.
11.08.2025 ob 10:05

Poteka prava tekma s časom – policija in reševalci še vedno iščejo moškega, ki je skupaj s prijatelji skočil z mostu in izginil pod gladino. V nedeljo okoli 19. ure je skupina prijateljev skočila z mostu, a eden od njih ni priplaval na površje.

FOTO: PU Međimurska
FOTO: PU Međimurska

Tragedija se je zgodila pri Donjem Vidovcu na območju Medžimurske županije, v nedeljo po 19. uri. Policijska postaja Prelog je prejela prijavo, da je več moških z mostu na derivacijskem kanalu pri Donjem Vidovcu, v bližini hotela Golf, skakalo v reko Dravo, pišejo hrvaški mediji

Med njimi je bil tudi 38-letnik, ki je v nekem trenutku potonil in se ni več pojavil na površini.

Policija sumi, da je prišlo do utopitve.

FOTO: PU Međimurska
FOTO: PU Međimurska

Takoj po prijavi so sprožili obsežno iskalno akcijo, v kateri poleg policistov sodelujejo še člani HGSS postaje Čakovec, gasilci iz Javne gasilske enote Čakovec ter prostovoljna gasilska društva Donja Dubrava in Donji Vidovec. Pri iskanju so uporabili več čolnov in vozil ter termovizijski dron.

Iskanje je trajalo do poznih nočnih ur, a so ga zaradi teme morali prekiniti. Reševalci nadaljujejo iskanje od zgodnjega jutra.

