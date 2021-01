Pet najstnikov, eno dekle in štiri fante, stare 13 in 14 let, so osumili umora 13-letnika. Britanska policija jih preiskuje, ker ga je nekdo zabodel do smrti. Policija je bila v nedeljo popoldne obveščena, da je prišlo do zločina, 13-letnika je nekdo od zadaj zabodel v vrat, podrobnosti pa še niso znane.



Najstnik je bil umorjen v bližini sprehajališča za pse, zato policija upa, da je kdo kaj videl in bo z informacijami pomagal k preiskavi, piše The Sun.