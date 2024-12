Pet mrtvih in 200 ranjenih: opozorila pred napadom, ko je moški zapeljal v množico na božičnem sejmu

V Magdeburgu, kjer je v petek zvečer na božičnem sejmu moški z avtom zapeljal v množico in pri tem ubil pet ljudi, se je danes pred cerkvijo Johanniskirche, ki je postala glavni kraj žalovanja v mestu, zbralo več sto ljudi. Nemška vlada obljublja, da bo zadevo preiskala in razjasnila morebitne napake pri delovanju varnostnih služb.

Nemška vlada je danes napovedala, da bo sprožila preiskavo, ki naj bi razjasnila domnevne napake varnostnih služb pri preprečevanju napada, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Od leve proti desni: brandenburški deželni premier Dietmar Woidke, podpredsednica Bundestaga Petra Pau, deželni premier Saške-Anhalt Reiner Haseloff in njegova žena Gabriele Haseloff, nemški kancler Olaf Scholz in nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier. FOTO: Ronny Hartmann Afp

Preiskovalni organi bodo razjasnili vse vidike primera, med drugim bodo natančno preučili vse pretekle namige in načine, kako so bili ti obravnavani, je za časnik Bild am Sonntag povedala notranja ministrica Nancy Faeser.

Taleb Jawad Al Abdulmohsen Od leta 2006 je živel v Nemčiji in imel dovoljenje za stalno prebivanje, delal pa je na kliniki v bližini Magdeburga. Deloval je tudi kot aktivist za pravice, ki je podpiral savdske ženske in se opisoval kot »savdski ateist«. V objavah v družbenih medijih in intervjujih je izražal izrazito protiislamska stališča in ponavljal retoriko skrajne desnice.

Ministrico bosta o morebitnih nepravilnostih, ki bi lahko vodile do napada, 30. decembra zaslišala nadzorni odbor parlamenta in odbor Bundestaga za notranje zadeve. Odbora bosta zaslišala tudi več visokih uradnikov.

Grozil vnaprej preko spleta

Savdska tajna služba je pred enim letom nemško tajno službo opozorila na domnevnega napadalca, saj je v objavi na omrežju X grozil, da bo Nemčija plačala visoko ceno za svoj odnos do savdskih beguncev, poroča Spiegel. Nemška policija je v lanski oceni tveganja ugotovila, da ne predstavlja posebne nevarnosti, poroča časnik Die Welt.

Zaprte stojnice na mestu, kjer je avto zapeljal v množico na božičnem sejmu v Magdeburgu. FOTO: Christian Mang Reuters

Nemški urad za migracije in begunce je sporočil, da je lani prejel namig o moškem, ki je osumljen napada. Namig so prejeli pozno poleti 2023 preko družbenih omrežij, je urad objavil na omrežju X. Ker niso preiskovalno telo, so prijavitelja napotili k pristojnim organom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ranil 200 ljudi, ubil 5

Taleb Jawad Al Abdulmohsen, domnevni storilec, ki je v napadu na božični sejem v Magdeburgu 20. decembra 2024 z avtomobilom ubil pet ljudi in jih več kot 200 ranil. FOTO: Handout Afp

Na spletu so se pojavili tudi posnetki zaslona s sporočili, ki opozarjajo urad na domnevnega storilca, a njihove verodostojnosti ni bilo mogoče preveriti.

V petek zvečer je moški z avtom ciljno zapeljal v množico na božičnem sejmu v Magdeburgu in prevozil približno 400 metrov. V napadu je umrlo pet ljudi, 200 pa je bilo ranjenih. Osumljeni je 50-letni zdravnik s poreklom iz Savdske Arabije. Nemške oblasti so ga danes obtožile petih umorov in večkratnih poskusov umora.