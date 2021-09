Mladoletniki ukradli avto, potem pa čelno trčili

Ponoči se je v Solinu na Hrvaškem zgodila huda prometna nesreča z udeležbo petih mladoletnikov. Pol ure po polnoči je vozilo trčilo v oviro, nakar se je avto vžgal in povsem zgorel. Več podrobnosti še ni znano.



V vozilu je bilo pet ljudi, štirje so hudo poškodovani, eden pa lažje. Za zdaj še ni znano, komu so vzeli avtomobil.

