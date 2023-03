Pet mladih pogrešanih po nočnem izletu, policija našla avto in tri mrtve

Grozljiva vest pretresa otoško državnico Wales. Našli so tri trupla, dve hudo poškodovani osebi pa so prepeljali v bolnišnico, je sporočila valižanska policija, ki je državljane prej pozvala, naj se javijo, če imajo koristne informacije o izginotju petih ljudi, ki so bili nazadnje opaženi v avtomobilu volkswagen tiguan.

Sophie Russon (20), Eve Smith (21) in Darcy Ross (21), vse iz Newporta v Južnem Walesu, so bile nazadnje opažene na nočnem izletu v Cardiffu v petek zvečer. Tri mlada dekleta so bila v družbi dveh moških, 24-letnega Rafela Jeanneja in 32-letnega Shana Loughlina, oba iz Cardiffa, ki sta bila prav tako pogrešana. »Med poskusom lociranja so policisti našli avto, v katerem so bili nazadnje opaženi na območju St. Mellonsa v Cardiffu,« je povedal tiskovni predstavnik policije, poroča Sky News.

Omenjeno vozilo so našli v ponedeljek malo po polnoči. Avto naj bi bil udeležen v prometni nesreči in je zletel z avtoceste. Trije izmed pogrešanih so bili najdeni mrtvi, dva pa so s hudimi poškodbami odpeljali v bolnišnico.