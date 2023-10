Pet mesecev po moriji v Beogradu pred novinarje stopili starši umorjene Ane (11)

Mineva pet mesecev od zločina, ki ga je v beograjski osnovni šoli zagrešil 13-letni Kosta K. Z očetovim orožjem je ubil devet učencev in varnostnika, težje je poškodoval še pet učencev.

Mesece po boleči izgubi je zdaj pred novinarje stopil Ivan, oče enajstletne deklice Ane Božović, in se spomnil zadnjega dneva, ko je svojo deklico objel, poljubil in jo pospremil v šolo.

»Otroka sem poslala v šolo. Mislimo, da je šola varen kraj. Od trenutka, ko otroka prvič pelješ v šolo, mu praviš, da bo dobro in da bo tam na varnem,« je dejala Anina mama Ninela Radičević.

Osnovna šola Vladimirja Ribnikarja 8.5.2023 Beograd Srbija FOTO: Jože Suhadolnik

Tistega dne sta prejela klic, ki jima je spremenil življenje. Oče pravi, da mu je danes edina uteha to, da je Ani neprestano govoril, kako jo ima rad in koliko mu pomeni. »V uteho nam je, da smo ji vsak dan izkazovali ljubezen in podporo,« je dejal za hrvaško televizijo.

Anina mama se spominja, kako posebna deklica je bila njuna Ana. Bila je vesel otrok, širila je srečo in ljubezen. »V sebi je nosila srečo, toplino. Vedno je bila vesela, borila se je za pravico in vedno je ščitila šibkejše. Njena soba je ostala takšna, kot je bila. Nič nismo spremenili. Ko vstopim vanjo, še vedno diši po njej,« je dejala.

»Na koncu ostaja vprašanje, zakaj se je takšna tragedija zgodila in kako je prišlo do tega, da je 13-letnik izvedel takšno morijo,« dodata. V vsem skupaj ju vodi le upanje, da se to nikoli več ne ponovi.