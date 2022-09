Pes pri osnovni šoli pogrizel šolarja, priča: Bil je ves krvav! (VIDEO)

Nedaleč stran od osnovne šole v Gornjem Vrapču na Hrvaškem je pes napadel šolarje, najhuje pa jo je odnesel malček, ki je letos prvič zakorakal v osnovno šolo in ki ga je pes pogrizel po telesu. »Ni prvič, da je napadel ljudi. Lastnik je bil večkrat opozorjen, a ne naredi ničesar,« besede priče navaja hrvaški portal 24sata. V skupini na facebooku že več dni opozarjajo na tega psa, a zaman.

Ena od staršev je dejal, da je ravnokar odložil svojega otroka, ko se je zgodil napad: »Cel kup ljudi je bilo okoli, sredi ceste sta ležala deček in njegova mati, on je bil ves krvav. Takoj so vstopili v bližnjo pekarno, kjer so pomagali dečku. Nogo je imel krvavo, držal se je za prsi in rekel, da ga boli. Videl sem, da je imel desno stran majice strgano, z njima pa je bila še deklica. V pekarni sem slišal, da je tudi njo napadel pes, a od šoka nisem videl, v kakšnem stanju je. Sedel sem v avto in se zapeljal za psom. Takoj sem poklical policijo in jim vse povedal, preden napade še koga ...«

Posnetek je objavljen na povezavi.