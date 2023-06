Pes napadel in ubil 70-letno žensko

V petek se je v kraju Bedworth v okraju Warwickshire zgodilo nepredstavljivo. Žensko, staro okoli 70 let, je napadel pes in jo tako pogrizel, da je umrla. Na kraj dogodka so takoj poklicali tamkajšnje policiste, ki so aretirali moškega in žensko. 52-letnega moškega in 49-letno žensko so aretirali zaradi suma lastništva prepovedane pasme psa in podivjanega psa. Na kraju dogodka so prav tako lastnikoma vzeli psa, ki tako ne predstavlja več nevarnosti za tamkaj živeče prebivalce.

Žrtev so razglasili za mrtvo v petek pozno popoldan, kmalu po brutalnem napadu psa na ulici sredi mesta Bedworth. Pes pa je ranil tudi lastnico, 49-letnico, ki je trenutno na zdravljenju v bolnišnici, njeno stanje pa ni življenjsko ogrožujoče.

Aretiranega moškega so po plačilu varščine izpustili na prostost.

Kot poročajo tuji mediji, so prebivalci mesta šokirani in prestrašeni. »To je velika tragedija. Zelo žalostno, da se zgodi nekaj takega. To je res nenavadno v naši skupnosti,« je povedala ena izmed stanovalk v ulici, kjer se je zgodil napad.