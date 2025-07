Pedofil bo kirurško kastriran po posilstvu 6-letne deklice

Sodišče na Madagaskarju je odobrilo prvo kirurško kastracijo obsojenega pedofila, leto dni po tem, ko je bil ta sporni ukrep zakonsko uzakonjen. Moški, ki je bil spoznan za krivega grozljivega posilstva in poskusa umora šestletne deklice v občini Imerintsiatosika leta 2024, bo kmalu prestal postopek, so sporočili v četrtek (10. julija).

Zapornik je bil obsojen na dosmrtno ječo »s prisilnim delom in kastracijo«, je povedal Didier Razafindralambo, državni tožilec na pritožbenem sodišču. V pretresljivem video izjavi, ki jo je objavilo madagaskarsko ministrstvo za pravosodje, je dejal: »Današnja odločitev je močan in pomemben odziv pravosodnega sistema, ki naj služi tudi kot opozorilo vsem, ki bi imeli podobne zle namene.«

Upajo, da bodo tako stroge posledice, ki zdaj čakajo pedofile v državi, odvrnile vse večje število spolnih plenilcev. Zakon, ki omogoča kirurško kastracijo kot kazen za posiljevalce otrok, je lani sprejel zgornji dom parlamenta.

Spremembo zakonodaje sta podprla predsednik otoka Andry Rajoelina in pravosodna ministrica Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa. Ministrica je takrat izjavila: »Obstoječi kazenski zakonik ni bil dovolj učinkovit pri zajezitvi storilcev teh kaznivih dejanj. Želeli smo bolj zaščititi otroke. Mlajši, kot je otrok, strožja naj bo kazen.«

Podobne kazni za pedofile so že uvedle številne druge države

Po njenih besedah je bilo na Madagaskarju leta 2023 zabeleženih 600 primerov posilstev otrok. Po novem zakonu bo kirurška kastracija vedno izrečena storilcem, ki posilijo otroka, mlajšega od 10 let.

Za posilstva otrok, starih med 10 in 13 let, bo določena kirurška ali kemična kastracija, za storilce posilstev otrok, starih med 14 in 17 let, pa kemična kastracija, poleg strožjih zapornih kazni.

Kemična kastracija uporablja zdravila, ki zavirajo hormone, kot je testosteron, in tako zmanjšujejo spolni nagon storilcev. Kirurška kastracija pa je nepovratna in pomeni trajno odstranitev mod.

Podobne kazni za pedofile so že uvedle številne druge države – pa tudi nekateri zvezni ameriški zvezni – kot so Alabama, Oklahoma, Louisiana, Kalifornija, Florida, Georgia in Iowa.

Britanska pravosodna ministrica Shabana Mahmood je letos prav tako predlagala uvedbo kemične kastracije za zapornike.

A organizacije za človekove pravice opozarjajo, da so te kazni »nečloveške in ponižujoče«, ter svarijo, da bi lahko v primeru slabo izvedenih preiskav posilstev prišlo do kaznovanja nedolžnih.

Nciko wa Nciko, svetovalec za Madagaskar pri Amnesty International, je lani dejal: »Na otoku postopki prijav in sojenja niso anonimni. Ljudje nimajo zaupanja v madagaskarski kazenski sistem, zaradi netransparentnosti in korupcije. Poleg tega so povračilni ukrepi proti žrtvam posilstev pogosti. A zakon se s tem ne spopada.«

Vendar so druge skupine zakon pozdravile. Jessica Lolonirina Nivoseheno iz protiposilskega gibanja 'Ženske prekinjajo molk' je lani izjavila: »[Novi zakon] je napredek, ker gre za odvračajočo kazen. To bi lahko preprečilo napade potencialnih storilcev, a le, če bomo kot državljani ozaveščeni o obstoju in pomenu te nove kazni,« poroča ladbible.com.