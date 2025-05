Smrtonosna pečenka ubila tri ljudi! Ženska obtožena, ker naj bi zastrupila moževo družino

Avstralka Erin Patterson se na sodišču v Morwellu, jugovzhodno od Melbourna, sooča z obtožbo trojnega umora. 50-letnica naj bi v umirjeni podeželski vasici Leongatha v zvezni državi Viktorija umorila starše in teto svojega odtujenega moža, ki jim je postregla s pečenko Wellington - znano jedjo iz govedine v listnatem testu z gobami. Obtožena je tudi poskusa umora moževega strica, ki je po dolgem zdravljenju v bolnišnici preživel.

Na kosilo je bil povabljen Erinin odtujeni mož, vendar se ga ni udeležil, ker mu je bilo neprijetno.

Bolnišnični zdravnik Christopher Webster je zdravil teto in strica Erininega moža, ki so ju v bolnišnico pripeljali zaradi bruhanja in driske. Ko sta prišla, sta bila pri zavesti in odzivna. Dejala sta, da sta dan prej kosila pri Erin Patterson. Jedla sta posamezno pripravljeni govedini Wellington, je izvedelo sodišče. Zdravnik je sprva posumil, da gre za zastrupitev z mesom. Zato je vprašal bolnico, kakšnega okusa je bila jed, in rekla je, da je bila izvrstna.

V jedi so bile zelene mušnice. FOTO: Ana Ivanovič

Naslednje jutro ga je poklical zdravnik iz druge bolnišnice in povedal, da pri drugih dveh gostih, starših Erininega moža, sumijo na zastrupitev z zelenimi mušnicami. V nekaj dneh so trije od štirih gostov umrli. Le stric je po tednih zdravljenja preživel. Na sodišču je bilo po poročanju AFP slišati tudi, da je bil na kosilo povabljen Erinin odtujeni mož Simon, vendar se ga ni udeležil, ker mu je bilo zaradi situacije neprijetno.

Erin Patterson je dva dni po kosilu sama odšla v bolnišnico, a jo je po petih minutah presenetljivo zapustila, čeprav ji je zdravnik svetoval drugače. Kasneje se je vrnila in zdravniku povedala, da sta pečenko jedla tudi njena otroka, a brez gob in testa. Bila je zadržana glede tega, da bi jim povedala za zastrupitev, saj se je bala, da bi ju prestrašila, je dejal zdravnik, ki ji je odvrnil: »Lahko sta prestrašena in živa ali pa mrtva.«

Na sodišču je pričal tudi njen svak, ki mu je obtožena povedala, da je gobe kupila v kitajski trgovini, a se ni mogla spomniti, kateri. Sicer je imel vtis, da je obtožena skrbna mati in da je imela dober odnos z njegovimi starši. Tožilstvo je prepričano, da je Pattersonova goste namenoma zastrupila in poskrbela, da smrtonosnih gob niso zaužili ne ona ne njeni otroci. Njena obramba trdi, da je šlo za grozljivo nesrečo in da je Pattersonova jedla isto jed kot ostali, a ni tako hudo zbolela.