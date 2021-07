Paznica Tina v zaporu naskočila zapornika: vročo akcijo je gledalo 11 zapornikov

Ni ji žal

Američanka(26) je pristala v ječi, čeprav je pravzaprav že bila tam. Kot paznica je namreč delala od leta 2016, aretirali pa so jo leta 2020, ker je seksala z zapornikom. Gonzalesova si je z britvico izrezala luknjo v uniformi, da je imel zapornik lažje delo, ona pa tako ni bila povsem razgaljena. Spolni odnos je gledalo 11 drugih zapornikov.Svojemu ljubimcu je sicer prinašala britvice, ki jih je lahko uporabil kot orožje, mobilnike in ga redno obveščala o tem, kdaj bodo pazniki preiskali njegovo celico. Krivdo je priznala, prisodili pa so ji sedem mesecev zaporne kazni.»Zdi se, da ji ni žal za njena dejanja,« je dejal njen nekdanji nadrejeni. »Prelomila je prisego in s svojimi dejanji v resno nevarnost spravila sodelavce. Ampak ni pokazala obžalovanja. Nenehno kliče tega zapornika in se z njim eksplicitno spolno pogovarja, pri tem pa se hvali s tem, kar je storila.«