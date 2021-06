Pastir rešil šest tekačev

Zakuril jim je ogenj, da so se pogreli. FOTO: Kamila Kozioł/Getty Images

Na varno je prinesel hudo podhlajenega, negibnega tekača.

Minuli konec tedna je udeležence zahtevnega gorskega maratona zajelo strahotno neurje in vzelo 21 življenj, kot smo že poročali. V reševalni akciji je sodelovalo kar 1200 ljudi, tuji mediji pa razkrivajo še enega junaka, po čigar zaslugi je grozljivo izkušnjo preživelo šest tekačev.Pastirje na usodno soboto pasel ovce v severni kitajski provinci Gansu, ko je vreme nenadoma pokazalo zobe: temperatura je bila nižja iz minute v minuto, začelo je silovito deževati, udarila je tudi toča, in pihati. Džuja ni skrbelo, saj je v bližini pašnika tudi jama, v katero se je lahko zatekel ob vsaki vremenski ujmi, tam ima shranjena tudi oblačila, drva za kurjavo in živila za nujne primere.A o takšnem zatočišču je velika večina od 172 tekačev lahko le sanjala: viharni veter jih je začel razmetavati, mnogi so zašli s poti. Začela se je obsežna reševalna akcija, ki pa je bila za 21 udeležencev 100-kilometrske preizkušnje prepozna. Nekateri so se med divjanjem neurja usodno poškodovali, drugi niso več mogli kljubovati prenizkim temperaturam; večina preostalih tekačev jo je odnesla le z blagimi poškodbami in s podhladitvijo, osem pa jih zaradi hujših poškodb še leži v bolnišnici, a bodo po napovedih okrevali.No, šest tekačev je imelo velikansko srečo, da so se ravno sredi hude ure znašli v bližini Džujeve jame: dobri pastir jih je pet, drugega za drugim, potegnil na varno, jim zakuril ogenj, da so se pogreli in posušili oblačila, ter jim ponudil hrano in pijačo, da so se za silo okrepčali. Šestega je že hudo podhlajenega prinesel na varno, ko ga je blizu jame videl ležati povsem negibnega, za nekatere druge pa je bilo že prepozno. Niso bili nezavestni, ampak mrtvi, je žalosten spoznal.Skupno je rešil tri ženske in tri moške, ti so ga razglasili za junaka, a skromni Džu vztraja, da je pač pomagal po svojih močeh in da bi to zanesljivo storil vsak na njegovem mestu. Tudi sam je šokiran, da organizatorji niso odpovedali tekmovanja, ko pa je bila vremenska napoved tako slaba. Ozadje preiskujejo pristojne službe, velik je pritisk javnosti, ki zahteva kaznovanje odgovornih. Med smrtnimi žrtvami je tudi eden najboljših kitajskih maratoncev, 31-letni, ki je na dolgo preizkušnjo, to je v preteklih letih osvojil trikrat, krenil v pretenkih oblačilih. Leta 2018 je zmagal tudi na 400 kilometrov dolgi tekmi čez puščavo Gobi.