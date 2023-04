Paraolimpijski as ostaja za zapahi

Nekdanji južnoafriški paraolimpijski sprinter Oscar Pistorius, ki je pred desetimi leti ubil svojo partnerico Reevo Steenkamp, ostaja v zaporu. Komisija za pogojne izpuste po zaslišanju konec minulega tedna namreč ni ugodila njegovi prošnji za izpustitev. Kot je pojasnila, Pistorius še ni odslužil minimalnega obdobja pripora, nujnega za predčasno izpustitev. Prošnjo bodo ponovno pregledali čez eno leto.

Med sprintom na 200 metrov na paraolimpijskih igrah v Londonu leta 2012. Istega leta je nastopil tudi na običajnih olimpijskih igrah. FOTO: Andrew Winning Reuters

Pistorius je eden redkih športnikov invalidov, ki je tekmoval tako na paraolimpijskih kot na običajnih olimpijskih igrah. Leta 2011 je kot prvi tekač brez nog osvojil medaljo v sprintu na svetovnem prvenstvu v atletiki v Južni Koreji, naslednje leto pa je kot prvi dvojni amputiranec nastopil na igrah v Londonu. Zaradi protez iz ogljikovih vlaken se ga je prijel vzdevek Blade Runner (tekač na rezilih, po istoimenskem filmu Ridleyja Scotta iz leta 1982), zaslovel pa je po vsem svetu.

Usodno valentinovo

A nato se je zgodil usodni 14. februar 2013, ko je na svojem domu v Pretorii v Republiki Južni Afriki v zgodnjih jutranjih urah ubil partnerico. Reevo Steenkamp je kar štirikrat ustrelil skozi vrata kopalnice, kriminalistom pa je nato zatrjeval, da je dekle zamenjal za vlomilca. Tožilci so bili drugačnega mnenja, saj da je zaradi ljubosumja streljal v besu. Po dolgotrajnem sojenju in številnih pritožbah je bil leta 2017 obsojen na več kot 13-letno zaporno kazen.

Slovel je kot izjemen tekač.

Starši umorjene Steenkampove so odločitev komisije pozdravili. Že prej so nasprotovali izpustitvi, saj ne verjamejo, da je Pistorius povedal resnico, in ni pokazal resničnega obžalovanja.