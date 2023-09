Par zaigral bolezen, denar od donacij pa zapravil za neupravičeno stvar

Hrvaški portal danica.hr poroča o paru, moškemu in ženski, ki je zaigral bolezen in želel na ta način priti do denarja. Za par je bila sedaj vložena obtožnica. Primer sicer izvira iz leta 2018.

Dvojec si je tega leta izmislil levkemijo. To naj bi imel moški. Po tej izmišljotini je ženska začela humanitarno akcijo, s katero je želela dobiti denar za zdravljenje svojega lažno bolnega partnerja. Želela sta dobiti 770 tisoč kun, kar znaša okrog 100 tisoč evrov. Tega zneska jima sicer ni uspelo zbrati, sta pa vseeno zbrala veliko vsoto, in sicer okrog 31 tisoč evrov. Grozi jima, da bosta morala celoten prejeti denar vrniti tistim, ki so jima ga dali. To se bo zgodilo, če bosta spoznana za kriva.

Darovale tudi znane osebe

Denar sta dobila tudi od nekaterih znanih ljudi. Med drugim sta ga darovala Zlatko Dalić ter nogometaš Vedran Ćorluka.

Prejetega denarja seveda nista zapravila za zdravljenje, temveč naj bi ga za nakup novega avtomobila. Sodeč po tem, kar je povedal svetnik iz njune občine Dubravica, sta si privoščila golfa 7. Kako se bo zgodba razpletla, bo znano v prihodnjih dneh.

Pri dajanju denarja v dobrodelne namene je vedno dobro biti previden. Zelo lepo je, če človek daruje, a pri tem je dobro, da preveri, ali je prejemnik zaupanja vredna oseba.