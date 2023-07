Panika v Novigradu: ženska v morju izgubila moža

V Novigradu, letovišču, priljubljenem med Slovenci, je te dni potekala intenzivna iskalna akcija. Od petka je bil namreč pogrešan Italijan, ki je tik preden je Istro dosegla supercelična nevihta, izginil v morju pri Novigradu. Hrvaški mediji poročajo, da je padel z jadrnice.

Policija je bila o dogodku obveščena – prijavo o pogrešani osebi je podala žena, ki je prav tako Italijanka, in še en član posadke. Kaj hitro je stekla iskalna akcija, ki sta jo koordinirala nacionalni center za iskanje in reševanje na morju Reka in uprava varnost plovbe pristojnega hrvaškega ministrstva.

Pri iskanju so pomagali tudi zasebniki, vendar jim v petek pogrešanega ni uspelo najti. V petek zvečer so akcijo prekinili in nadaljevali v soboto, takoj po vzhodu sonca. Neuradno naj bi truplo nesrečnega Italijana v soboto tudi našli.