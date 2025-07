Masaker v New Yorku: pod streli 27-letnika umrli najmanj štirje, tudi mladi policist (FOTO in VIDEO)

V ponedeljek okrog 18. ure po krajevnem času je v 44-nadstropno poslovno zgradbo sredi Manhattna vstopil moški, pozneje so ga identificirali kot 27-letnega Shana Devona Tamuro iz Las Vegasa, s puško in ustrelil več ljudi, na koncu pa sodil še sebi.

Posnetki varnostnih kamer kažejo moškega s sončnimi očali in puško, ki vstopa v poslopje v lasti enega od najstarejših nepremičninskih podjetij v mestu Rudin Management na aveniji Park med 51. in 52. ulico na Manhattnu, kmalu zatem pa so na 33. nadstropju, kjer ima pisarne podjetje Rudin, odjeknili streli, pri čemer je bil ubit policist in še več ljudi. New York Post je navedel, da so bile ubite še najmanj štiri osebe, šest pa je bilo ranjenih. Strelec naj bi se potem zabarikadiral na 33. nadstropju in pozneje ubil še sebe.

»Prizorišče je pod nadzorom, osamljeni strelec pa je onesposobljen,« je na omrežju X objavila newyorška policijska komisarka Jessica Tisch, ki ni navedla morebitnega motiva za dejanje in tega, kako je bil strelec onesposobljen.

Newyorška policija je na družabnem omrežju objavila tudi informacijo, da je v streljanju v stolpnici umrl eden njihovih. »Policist Didarul Islam je bil eden najboljših v našem oddelku. Ščitil je druge pred nevarnostjo, ko se je tragično končalo njegovo življenje. Združeni smo v molitvi v tem času nedojemljive bolečine. Za vedno bomo častili njegovo zapuščino,« so zapisali.

V poslopju, v katerem je prišlo do napada, imajo pisarne tudi ameriška poklicna nogometna liga NFL, investicijski velikan Blackstone in finančno podjetje KPMG.

FOTO: Bing Guan/Reuters

FOTO: Bing Guan/Reuters

FOTO: Eduardo Munoz/Reuters