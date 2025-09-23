Panika pri Milanu: poplave ujele turiste, mati z dojenčkom splezala na avto

Sever Italije je doletela prava vodna katastrofa. Zaradi silovitih nalivov je več rek v Lombardiji prestopilo bregove, sprožile so se poplave in plazovi. V mestu Cabiate, ki leži med Milanom in jezerom Como, je voda segala vse do kolen. Reševalci so imeli polne roke dela, saj so morali iz poplavljenih ulic reševati tako domačine kot turiste.

Več kot deset turistov so evakuirali iz kampa, ena oseba pa je še vedno pogrešana. Najbolj pretresljiv prizor se je zgodil v občini Lentate sul Seveso, kjer je reka Seveso poplavila ceste. Mati z desetmesečnim dojenčkom je morala splezati na streho avtomobila, da ju deroča voda ni odnesla. Helikopterji lombardske zračne uprave so ju pravočasno rešili in predali reševalcem.

V Lentateu so s streh avtomobilov rešili še tri ljudi, dve starejši osebi pa so reševalci spravili s strehe njune hiše.

Milano je prav tako pod vodo. Mestne oblasti prebivalce in obiskovalce opozarjajo, naj se izogibajo rekam, parkom in zelenicam, dokler obilne padavine ne ponehajo. Ulice so poplavljene, nevarnost pa še ni mimo.