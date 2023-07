Panika na ziplinu: turistka obtičala nad kanjonom

Hrvaška še zdaleč ne ponuja le prečudovite obale in »plavega Jadrana«, ampak še marsikaj drugega. V zadnjem času postaja vedno bolj zanimiva kot planinska in adrenalinska destinacija. A včasih se zna zgoditi tudi kaj manj prijetnega. Hrvaška gorska reševalna služba (HGSS) tako kot slovenska pogosto rešuje turiste iz hribov, kamor so se odpravili povsem nepripravljeni. Ta teden pa so posredovali v malce drugačni akciji – na ziplinu.

Zipline oziroma spuščanje po jeklenici v kanjonu reke Čikole je ena največjih turističnih atrakcij v Šibensko-kninski županiji. No, za nekatere je doza adrenalina prevelika. Tako se je na ziplinu ta teden zgodila velika drama, ki pa se je zaradi prisebnosti vseh prisotnih srečno končala.

Reševalna akcija

Šibeniška postaja Hrvaške gorske reševalne službe je namreč v sredo pozno popoldne, natančneje ob 18.22, prejela klic iz centra za obveščanje, da so v kanjonu Čikole tri osebe obtičale na ziplinu in niso mogle doseči izstopne platforme. »V sodelovanju z uslužbenci podjetja, ki ponuja spuste po ziplinu, so bile uspešno rešene vse tri osebe. V akciji je sodelovalo devet članov šibeniške postaje HGSS, dva pripadnika policije in sodelavci ziplina,« so sporočili iz HGSS.

Kaj točno se je zgodilo, pa je na facebooku pojasnil Nikola Baraka, čigar agencija upravlja zipline v kanjonu Čikole. »Gospa (ki se je spuščala) se je ustrašila višine in med vožnjo stisnila zavoro na sredini jeklenice in se ni spustila do izstopne platforme. Inštruktor se je spustil do nje, jo zavaroval in poklical na pomoč, ker ni mogel povleči obeh do platforme. Sam se je spustil do njiju in ju odvlekel do platforme. GSS nam je dala dovolj dolgo vrv, odzvali so se hitro, vsa čast ekipi. Gospa je nepoškodovana nadaljevala vožnjo, kot da se ni nič zgodilo, tako da je vse ok,« je zapisal Baraka.