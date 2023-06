Panično iskala pomoč za poškodovanega otroka in zapeljala v množico

V Švici je v nedeljo voznica z avtomobilom zapeljala v množico ljudi, zbranih na festivalu streljanja, pri čemer je bilo poškodovanih pet otrok in ženska. Voznica naj bi panično iskala pomoč za poškodovanega otroka in je pri tem zapeljala na trg v mestu Menieres v kantonu Fribourg na zahodu Švice.

Avto je v popoldanskih urah zapeljal v skupino ljudi in jih več poškodoval. Reševalna vozila so ranjene prepeljala v bolnišnice. »Prve informacije kažejo, da je voznica zapeljala na trg prireditve, pri čemer je prevažala otroka, ki se je poškodoval med zasebno dejavnostjo,« je sporočila policija. Vzrok nesreče, ki je sledila, preden se je avtomobil ustavil, bodo še preiskali, so dodali.

Voznico, ki ni utrpela poškodb, so prepeljali na policijsko postajo na zaslišanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.